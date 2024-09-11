«تنفيذي الشارقة» يعتمد توصيات «مبادرة إسناد» لزيادة المشاريع السكنية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها.

واطلع المجلس على تقرير «مبادرة إسناد» التي تهدف إلى إدارة تنفيذ المشاريع السكنية وتمكين المستفيدين من إنجاز مشاريعهم بعد اختيار التصاميم المعتمدة والبالغ عددها 155 تصميماً، وتتميز مشاريع «إسناد» بسرعة الإنجاز وتناسب المنزل مع قيمة الدعم السكني، إضافة إلى التصاميم المجانية واستخدام الخرسانة الخضراء في البناء.

ووافق المجلس على توصيات تقرير «مبادرة إسناد» التي ستسهم في رفع كفاءة الأعمال واستيعاب عدد أكبر من المشاريع السكنية نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة، حيث تم إنجاز 448 مسكناً، بينما جاري العمل على 436 مسكناً قيد البناء، إضافة إلى المعاملات التي تمت الموافقة عليها ومعاملات قيد الإجراء.

واعتمد المجلس توصيات تقرير هيئة مطار الشارقة الدولي التي تهدف إلى تقديم خدمات وتسهيلات ميسرة ومتطورة لشركات الطيران والمسافرين، بما يوفر سلاسة الإجراءات وسهولة الحركة في مبنى المطار، ويضمن راحة المسافرين وسهولة استخدام المرافق المختلفة للمغادرين والقادمين للدولة ومسافري الرحلات المحولة.

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