إطلاق خدمة «الحجز المسبق» لمواعيد فحص المركبات في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل «القصيص» و«البرشاء» وبشكل تجريبي. ويمكن للراغبين من أصحاب المركبات حجز المواعيد المسبقة لفحص مركباتهم عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي «RTA Dubai» أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد متعامليها من أصحاب وملاك المركبات من خلال تسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة. كما يأتي تقديم الخدمة استجابة لمقترحات وملاحظات أصحاب وملاك المركبات، التي تستهدف تحسين وتطوير وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمات.

وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وذلك لمساعدة المتعاملين من أصحاب وملاك المركبات على تجنب فترات الانتظار، التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معينة وأوقات دون غيرها.

وفي حالة اختيار المتعاملين التوجه بشكل مباشر ومن دون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال الفترة التجريبية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من العام الجاري، فإنه سيتوجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم فقط.

وستكون الخدمات، التي يطبق عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي فقط: «فحص التجديد»، «فحص التسجيل»، و«فحص التصدير باللوحات». وأما ما تبقى من خدمات فحص المركبات، فيمكن إنجازها دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.

ولا يتطلب من «أصحاب الهمم» و«كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين» حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات كجزء من حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات ومن دون حجز مسبق لفحص مركباتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز