"مجلس الإمارات للإعلام" ينظم دخول نصف مليون عنوان خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نحو نصف مليون عنوان إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.

وأوضح المجلس في هذا الصدد أنه أصدر أكثر من من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16% عن العام السابق .. كما أصدر موافقة على أكثر من 18 نصا سينمائيا، و32 نصا مسرحيا، و12 نصا لمسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكدّ سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله مع التزامه أيضا بالتشريعات والسياسات المعمول بها وذلك تماشياً مع رؤيته بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يسهم في نشر المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية الحديثة، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات، وقدرة المؤسسات الإعلامية على تنظيم أكبر الفعاليات ومعارض الكتب إلى الدولة إضافة إلى توفر المرافق والبنية التحتية الإعلامية عالمية المستوى لاستقطاب وتصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الدولة.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلما في دور السينما بنسبة نمو 7% عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أن تمت متابعة هذه الأفلام من قبل فرق عمل متخصصة والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

وسمح المجلس بتداول 73 لعبة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع شركات الألعاب الإلكترونية وتم منحها التصنيف العمري المناسب حسب نظام التصنيف العمري المعتمد في الدولة.

وعلى صعيد التراخيص، أصدر المجلس 670 ترخيصاً إعلامياً للبث الإذاعي والتلفزيوني ،والصحف والمجلات، و230 ترخيصاً للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى أكثر من 3250 زيارة تفتيشية على المنشآت الإعلامية في الدولة.

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