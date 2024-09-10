حاكم الشارقة يتفقد مشروع مسار السكني

المصدر: الشارقة - البيان

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زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مشروع مسار الذي تطوره شركة «أراد» للتطوير العقاري على مساحة 19 مليون قدم مربعة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 9.5 مليارات درهم.

وكان في استقبال سموه عند وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة «أراد»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة «أراد»، وعدد من مسؤولي الشركة.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله في أرجاء مشروع مسار الذي سيضم 3000 وحدة سكنية، مطلعاً على ما يضمه من خدمات ومرافق ومزايا تخدم كافة القاطنين ضمن المشروع.

واطلع سموه على نموذج لإحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع مسار متجولاً بين مرافقها وغرفها.

بعد ذلك اتجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مركز استكشاف مسار الذي يعد منصة تمتاز بالمساحات المفتوحة ووفرة الإضاءة الطبيعية.

واطلع سموه على مخطط المشروع ونسب الإنجاز، حيث من المقرر اكتمال المرحلة الثانية والثالثة خلال الستة أشهر المقبلة ليصل عدد الوحدات السكنية المنجزة 1400، وسيتم إنجاز الثلاث مراحل المتبقية التي ستضم 1600 وحدة نهاية 2026.

افتتاح

كما افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدرسة فيكتوريا الدولية الواقعة في منطقة التلال.

وزار سموه قاعة المسرح مطلعاً على محتوياته ومرافقه المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد المدرسة على تنظيم الفعاليات والأحداث التعليمية والترفيهية المتنوعة.

ووقع صاحب السمو حاكم الشارقة مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وولاية فيكتوريا الأسترالية التي مثلها رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، والتي تنص على استمرار التعاون وتوفير المناهج الدراسية.

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