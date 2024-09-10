مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامج «مسرّع AgriX» الزراعي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج «مسرّع AgriX الزراعي»، الذي يهدف إلى دفع عجلة التطوير في القطاع الزراعي، وضمان استدامته، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويسعى البرنامج إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي بالدولة من خلال تزويد المزارعين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بالحلول المالية المتخصصة وأدوات التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

ركيزة

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يشكل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لتحقيق التطور والنمو المستدام، مشيراً إلى أن برنامج مسرع AgriX يأتي ضمن إطار التزام المصرف بترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لإنتاج الغذاء المحلي المستدام، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وأضاف: «إن المصرف يحرص على تقديم برامج متخصصة ودعم الابتكار لتفعيل استخدام التقنيات المتقدمة التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي، والمساهمة في تبوّؤ دولة الإمارات مكانة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث يشكّل برنامج مسرّع AgriX عنصراً محورياً في الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي كونه واحداً من القطاعات الخمسة ذات الأولوية».

فرصة

ويتيح البرنامج، الذي يستمر 20 أسبوعاً، للمشاركين فرصة الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة، والأفكار التجارية الاستراتيجية، وأساليب الزراعة المستدامة. ويشمل مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات التدريب العملي والإرشاد الفردي التي تزوّد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لدفع عجلة الابتكار والتطور في القطاع الزراعي.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى تمكين أصحاب المزارع الصغيرة وإعدادهم للتكيّف مع التغيرات البيئية، وتحسين كفاءتهم الزراعية، وبناء مجتمع تعاوني يركز على الزراعة المستدامة.

ويوفّر مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية متخصصة مثل برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في دولة الإمارات، داعماً المنتجين المحليين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بخيارات تمويل مرنة. وتعكس الحلول التزام المصرف بتطوير نظام زراعي مرن ومستدام في الإمارات من خلال تعزيز فرص الوصول إلى رأس المال وتحفيز مستوى الابتكار لدى المزارعين.

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