بحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع إيطاليا وكازاخستان وباراغواي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، كلاً على حدة، لورنزو فانازا سفير جمهورية إيطاليا، ونجم الدين محمد علي سفير جمهورية كازاخستان، وكارولين لوبيز سفيرة جمهورية باراغواي لدى دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وجمهورية كازاخستان وجمهورية باراغواي في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية منها، والإشادة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدان الصديقة في قطاعات التجارة والطاقة والثقافة والتعليم، والتأكيد أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين حكومات البلدين تساهم في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات الدول الصديقة، حيت تعد الدبلوماسية البرلمانية أداة رئيسة في تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الجهود المشتركة في المحافل الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا.

وقال معاليه: إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا التي بدأت رسمياً في عام 1971، تشهد تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين، وتوجت هذه الجهود مع إعلان البلدين الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية في مارس 2023، مشيداً ببروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب لجمهورية إيطاليا، الذي ساهم في إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التشريعية والمعلوماتية.

وأكد معاليه أهمية التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية كازاخستان، لمواكبة جهود البلدين وحرصهما على إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد كخطوة أساسية ومهمة في مسار العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار معالي صقر غباش إلى عمق علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، التي تشهد تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات، منوهاً بأهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين الجانبين من خلال تفعيل اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات البرلمانية، والتنسيق في المحافل البرلمانية، واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم توجهاتهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة ويعزز من الأمن والسلم والاستقرار.

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