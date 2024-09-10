رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجزائر بإعادة انتخابه ورئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة برقية تهنئة إلى إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

تهنئة

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى قاهر رسولزاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان.

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