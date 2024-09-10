نهيان بن مبارك يشهد احتفال «تريندز» باليوبيل البرونزي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالذكرى العاشرة لتأسيسه (اليوبيل البرونزي).

حضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في أبوظبي معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته، أعضاء أسرة المركز، مؤكداً أنه نموذج للمؤسسة الوطنية الناجحة، ويلتزم في مسيرته بوضوح الرؤية.

وذكر معاليه أن المركز يساهم بكل جدٍ ومعرفةٍ وخبرة في التعرف على معالم الحاضر وتشكيل آفاق المستقبل، في الدولة والمنطقة والعالم، حيث يقوم بإجراء البحوث والدراسات، ويَعقد الندوات والمؤتمرات، ويقدم الاستشارات، ويوفر المعلومات، ويخدم الوطن، مساهماً في تحقيق التقدم الإنساني على كل المستويات.

وأضاف: نحن ولله الحمد دولةٌ تحرص على الأخذ بالأساليب العلمية والموضوعية للدراسة الواعية والشاملة للقضايا والتطورات كافة، والتعرف الذكي على كيفية التعامل الناجح معها، لافتاً إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنما تأخذ بنظرة استراتيجية للحاضر والمستقبل، وتستوعب الممارسات الناجحة كافة في العالم، وتحظى بمناخٍ متميز للأداء، يدعم العطاء والنجاح والعمل الجاد.

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