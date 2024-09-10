خلال سنوات 2019 إلى 2023.. 28.17% زيادة حسابات الكهرباء في دبي و28.45%للمياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

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ارتفع عدد متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 28.17% لحسابات الكهرباء و28.45% لحسابات المياه خلال آخر 5 سنوات من 2019 - 2023، حيث بلغ عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة مليوناً و173 ألفاً و631 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ915 ألفاً و623 حساباً بنهاية عام 2019، كما بلغ عدد حسابات المياه مليوناً و48 ألفاً و913 حساباً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ816 ألفاً و580 حساباً بنهاية عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه مليونين و222 ألفاً و544 حساباً بنهاية 2023، بزيادة قدرها 28.30%، مقارنة بمليون و732 ألفاً و203 حسابات للكهرباء والمياه في عام 2019.

قدرة إنتاجية

وارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة في عام 2023 إلى 16,270 ميغاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، مقارنة بــ11.400 ميغاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً في عام 2019.

طلب ذروي

كما بلغ الطلب الذروي على الكهرباء 10408 ميغاوات في عام 2023 بزيادة 22.21% عن عام 2019، حيث كان يبلغ 8516 ميغاوات. كما بلغ الطلب الذروي اليومي على المياه 434 مليون جالون، بزيادة قدرها 14.5% عن عام 2019 حيث كان يبلغ 379 مليون جالون يومياً. وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي، وخطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.

نموذج عالمي

وأصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه، وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين في إمارة دبي، وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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