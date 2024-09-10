تفاهم بين أكاديميتي «أنور قرقاش» و«الدبلوماسية الروسية» لتعزيز التدريب

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية بشأن تعزيز التدريب الدبلوماسي بين الطرفين، وذلك في الأكاديمية الدبلوماسية بموسكو بحضور الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال الجابر: «تتيح هذه الاتفاقية بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية، تعزيز العلاقات الأكاديمية وضمان تنفيذ برامج أكاديمية متنوعة».

وتعكس مذكرة التفاهم التزاماً مشتركاً بتعزيز التنمية المهنية للكوادر الدبلوماسية. كما وتركز الاتفاقية على تحديث أساليب التدريب في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والعلوم السياسية. كما ستوفر إطاراً لتبادل المواد التعليمية والأنشطة البحثية ذات الصلة، مما يسهم في إثراء برامج التدريب والموارد الأكاديمية للطرفين.

بموجب هذه الشراكة، ستُنظم الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دورات تدريبية للكوادر الدبلوماسية. وسيُتاح للخبراء من كلتا الأكاديميتين فرصة المشاركة في المؤتمرات والندوات والمناقشات التي يستضيفها الطرف الآخر، وسيسهم هذا التضافر في تعزيز الأبحاث المشتركة والمشاريع التعاونية، مما يعزز الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الطرفين.

وخلال زيارة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، للأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ألقى محاضرة أمام طلاب الأكاديمية بعنوان «الدبلوماسية والقيادة الإماراتية» استعرض خلالها السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مسلطاً الضوء على دورها المتنامي على الساحة الدولية. كما تناول نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها القائم على تعزيز التعاون الدولي.

وقال الظاهري: «في عالم مترابط بشكل وثيق، يعد تبادل الخبرات العلمية والعملية أمراً ضرورياً لتطوير فن الدبلوماسية. إن توقيع مذكرة التفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية يمثل خطوة استراتيجية نحو الإثراء المتبادل.

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