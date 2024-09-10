إطلاق تحدّي «صحة وسعادة» لتعزيز جودة الحياة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن إطلاق تحدّي «صحة وسعادة»، لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط الحياة الصحي من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية والتفاعلية التي تساهم في تحسين الصحة العامة للسكان وتعزيز جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة، التي تستهدف كافة أفراد المجتمع من عمر 18 سنة فما فوق، بالتعاون مع منصة «كور دايركشن»، المتخصصة في تتبع اللياقة البدنية والصحة للمشاركين في التحدي من خلال أدوات وتقنيات متطورة لتتبع وتقييم الأداء البدني عبر تطبيق ذكي وأجهزة لتتبع لياقة المشاركين في رحلة التحدي.

وأكد الدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمام الهيئة بصحة وسعادة المجتمع، والتزامها الدائم بتوفير برامج ومبادرات تساهم في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، من خلال التشجيع على اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين الصحة العامة، وتبني أسلوب حياة نشط وصحي، يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز السعادة لدى الجميع.

وأوضح أن التحدّي الذي سيستمر 125 يوماً خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 12 يناير يتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات والتحديات التي تناسب كافة الفئات العمرية، وتشجع على الحركة وممارسة النشاط البدني، مشيراً إلى أن التفاعل بين الأفراد والمجموعات ضمن هذا التحدي يساهم في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية، ويخلق بيئة إيجابية تحقق رؤية الهيئة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

منصة رقمية

وقال الدكتور البلوشي إن التحدي يتيح للمشاركين تتبع نشاطهم البدني من خلال منصة «كور دايركشن»، المتخصصة في تتبع اللياقة البدنية والصحة، حيث توفر أدوات وتقنيات وتطبيقات ذكية تساعد المشاركين على تحقيق أهدافهم الصحية، وتحسين لياقتهم البدنية.

المشاركة في التحدّي

وأوضح علي المهيري استشاري في إدارة حماية الصحة العامة آلية التسجيل والمشاركة في هذا التحدّي، حيث يمكن لأفراد المجتمع الانضمام لتحدّي «صحة وسعادة»، من خلال تسجيل حساب على منصة «كور دايركشن» وتحميل التطبيق المخصص للتحدي، وربط جهاز تتبع اللياقة البدنية أو الهاتف الذكي مع المنصة، حيث توفر المنصة للمشاركين واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة تقدمهم وتحقيق أهدافهم الصحية عبر هذا التحدي. وأكد المهيري أهمية الانضمام المبكر للمشاركة في هذا التحدّي لزيادة فرص جمع النقاط وتحقيق الأهداف الصحية، والمشاركة في السحب على الجوائز عند جمع 625 نقطة على الأقل خلال فترة التحدي.

30 فائزاً

وقال المهيري إن هيئة الصحة بدبي ستقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة المجتمعية الخاصة بالتحدّي، وتوفير طرق تقييم إضافية عبر الموقع الإلكتروني للتحدي الذي سيتم تحديثه بانتظام لتزويد المشاركين بكل المعلومات الضرورية حول الفعاليات القادمة والطرق المتاحة لجمع النقاط والترشح للفوز بالجوائز القيمة. كما سيتم إجراء فحوص طبية لمن يرغب من المشاركين في التحدّي خلال الأنشطة المجتمعية الخاصة بالتحدّي، وعند انتهاء التحدّي سيتم تكريم الفائزين ضمن مشاركة الهيئة في معرض الصحة العربي من 27 - 30 يناير 2025.

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