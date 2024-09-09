«دبي الخيرية» تبرد صيف «العمال» بسيارة لتوزيع المرطبات والمياه والفواكه

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمعية دبي الخيرية مبادرة إنسانية متمثلة في سيارة مجهزة بشكل كامل لتوزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والفاكهة مجاناً، ضمن حملتها الصيفية الموسمية «لنخفف عنهم حر الصيف»، بهدف تخفيف المخاطر الصحية على الأفراد والتجمعات العمالية، مثل الجفاف والإجهاد الحراري المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أرجاء إمارة دبي.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «يأتي إطلاق هذه السيارة امتداداً للمبادرات النوعية التي تضطلع بها دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها، وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغيرات المناخية وارتفاع حرارة سطح الأرض».

وأضاف: «نشكر كل المساهمين والمتبرعين والشركاء الداعمين لهذه المبادرة التي تعزز قيم التكافل والتراحم والعطاء، وتجسد إحساساً عالياً بالمسؤولية المجتمعية من قبل الشركاء، وتعبر عن قوة وأصالة مجتمع دبي ودولة الإمارات بقدرته على فعل الخير، وتقديمه للعالم نموذجاً يحتذى به في التلاحم والتعاضد والاهتمام بجميع أفراده، بما يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح الاجتماعية».

وسوف تجوب السيارة المبردة لدبي الخيرية، يومياً، مناطق إمارة دبي لتوزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات والفاكهة على فئة العمال لا سيما في المناطق الخارجية لتخفف عنهم وطأة الحر، وترسم الابتسامة على وجوههم، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيعهم على الإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة لتعويض نقص السوائل في أجسامهم خلال فترة الصيف.

وأطلقت دبي الخيرية في وقت سابق حملتها الصيفية الموسمية لعام 2024، تحت شعار «لنخفف عنهم حر الصيف»، متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال داخل الدولة وخارجها، مثل سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني من الجفاف.

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