الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 05:27 والجزر الأول عند الساعة 09:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:47.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40والمد الثاني عند الساعة 03:09 والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 85 25

دبي 41 31 85 25

الشارقة 41 28 85 20

عجمان 40 27 80 25

أم القيوين 39 27 80 30

رأس الخيمة 41 28 75 30

الفجيرة 38 29 80 40

العـين 44 31 75 20

ليوا 46 28 85 20

الرويس 41 30 85 30

السلع 40 32 85 30

دلـمـا 38 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 55

أبو موسى 38 30 85 55.

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