19784 طلباً تلقتها "إقامة دبي" في الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع ومغادرة الدولة في الأسبوع الأول من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات" التي أطلقتها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية لتسوية أوضاع المخالفين، مشيرة إلى أن 98.96% من الطلبات تم معالجتها خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة.

وأشارت إلى أن 90% من الطلبات تم تقديمها عبر المنصات الرقمية ومراكز آمر النموذجية بواقع 17 ألفاً و391 طلباً، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير قرابة 2393 طلب والتي تشكل 10% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي.

وخصصت إقامة دبي 87 مركزا لتسوية أوضاع المخالفين منها 86 مركز آمر، ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي يضم قسم خاص للرجال وآخر للنساء وأكثر من 60 منصة خدمة لاستقبال المراجعين وتسريع معالجة الطلبات.

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