وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالأنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صباح اليوم في متحف المستقبل الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالأنفلونزا الموسمية تحت شعار "حصّن نفسك... احم مجتمعك"، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز أبوظبي للصحة العامة - دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية، وذلك ضمن استراتيجيتها لإطلاق البرامج الوقائية والمجتمعية وتوفير تغطية صحية شاملة لتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وتسعى الحملة التي انطلقت في التاسع من سبتمبر الحالي حتى نهاية شهر مارس 2025 الى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والارتقاء بكفاءات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية، وتوسيع نطاق التغطية باللقاحات للفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور وليد محمد أبو حمور رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي الصحية، ان اللقاحات متوفرة في جميع مستشفيات دبي والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

وأكد أبو حمور أهمية الوعي الصحي للوالدين وضرورة عدم إرسال الطالب إلى المدرسة في حالة وجود اي اعراض مرضية، مشيرا إلى أن طفلاً واحداً قد يتسبب في إصابة الكثيرين من أقرانه.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة إن الحملة حققت نتائج ايجابية خلال السنوات الماضية بخفض اعداد المرضى إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن الحملة تستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، بمن فيهم العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملين في القطاع الصحي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا بما في ذلك كبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار الرند إلى أن ما يقارب من 250 ألفاً إلى 300 ألف شخص يموتون سنويا في العالم بسبب الانفلونزا الموسمية.

وأكد الرند أن أسعار اللقاح تبدأ من 25 درهماً فقط وأن أغلب انواع التأمين تغطي اللقاح.

وقال الدكتور فيصل مصلح الأحبابي المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة إن التطعيم يختلف كل عام عن آخر ويعتمد على تطور الفيروس ونوعيته في العام السابق بناء على تجارب وبحوث دقيقة، لافتا إلى أن فاعلية اللقاح عالية جدا هذا العام، ولفت أن التطعيم مجاني في جميع مدارس أبوظبي عبر برنامج الصحة المدرسية.

وأشار الأحبابي إلى أن التطعيم قد يكون له أعراض جانبية بسيطة ولا علاقة لها بالتطعيم والمناعة تتكون من الأسبوع الاول او الثاني وهو ما قد يجعل البعض يخلط بين الأعراض الجانبية وبين كونها بسبب التطعيم، وتتمثل في حمى خفيفة وآلام بسيطة جدا في العظام، لافتا إلى أن التطعيم متوفر في 115 منشأة صحية في ابوظبي إضافة إلى الصيدليات المرخصة بالتطعيم وخدمة التطعيم في المنازل.

وأشارت الدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ان اللقاح متوفر مجاني للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات والحوامل والمواطنين وأصحاب الهمم والعاملين في القطاع الصحي.

وتصف منظمة الصحة العالمية بأن الإنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الإنفلونزا. وهي شائعة في جميع أنحاء العالم، ويتعافى معظم الناس منها دون علاج. وتنتشر الإنفلونزا بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطس، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من المرض ومضاعفته.

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