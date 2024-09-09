سهيل الخييلي: 88% من المستفيدين اختاروا تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أعلن اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاحصائيات الخاصة، بنسب اعداد المستفيدين من حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي أطلقتها الهيئة، لتسوية أوضاع المخالفين، في الأول من سبتمبر الحالي ولمدة شهرين، بينت اختيار نسبة 88% من المستفيدين، خيار تعديل أوضاعهم والبقاء في الإمارات ، في الوقت الذي اختار الـ 12% المتبقين مغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان.

وأشاد خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الهيئة لوسائل الاعلام اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بالمهلة، بحرص قيادات الهيئة على مستوى الدولة بالتواجد في مراكز الخدمات، ومتابعة وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لمستفيدين.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للحملة تتمثل في توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة.

10 مراكز

وأشار إلى أنه يتم حالياً استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في انجاز باقي المتطلبات الخاصة بعملية تعديل أوضاعهم في 10 مراكز منتشرة على مستوى الدولة تعمل على مدار أيام العمل، كما تم تخصيص رقم مجاني يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور.

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