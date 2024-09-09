سعود بن صقر: الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع الصين

المصدر: فوجيان ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول من أمس، في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

وبحث سموه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من الازدهار والنمو في شتى المجالات الثقافية والاستثمارية والتجارية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياته للصين وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثقافية والاقتصادية والتجارية مع الصين، وتسريع مسارات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين شعب الدولتين من مواصلة مسيرة الازدهار والنمو عبر تفعيل قنوات الحوار وتبادل الخبرات والأفكار، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، الأمر الذي يدل على متانة العلاقات وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين.

وألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الـ24 من «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة»، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1000 وفد تجاري، ونحو 5000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

تعاون

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعاون الوثيق مع جمهورية الصين الشعبية، يدخل مرحلة جديد من الازدهار والنمو، عبر منظومة عمل متميزة تسعى إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، وصياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالنمو والشمول والاستدامة لجميع الأطراف.

وشدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمته على أهمية تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في شتى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية كالتنمية المستدامة والتجارة والتعليم، مؤكداً سموه أن بناء العلاقات القوية والفاعلة ركيزة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال سموه: «لقد أدى التعاون الوثيق والمتنامي بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، إلى تكثيف الزيارات، وترسيخ علاقات التجارة والفرص الهادفة إلى تحقيق رفاهية شعبي الدولتين».

وأضاف سموه: «نتطلع في رأس الخيمة للاستفادة من عراقة ومتانة علاقاتنا التاريخية مع الصين، ودفعها نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والتعاون التجاري المتبادل، حيث نؤمن أن الاستثمار، لا يكمن فقط في الشركات فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز التنمية البشرية، والعلاقات بين الشعوب التي تعد محركاً أساسياً لتحقيق المزيد من النجاح والتعاون».

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بعد إلقاء كلمته، بجولة في جناح إمارة رأس الخيمة «استثمر في رأس الخيمة»، ضمن «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة»، والذي يضم عدداً من الجهات، وهي: هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشركة مرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وبنك رأس الخيمة الوطني.

كما عقد سموه مؤتمراً صحافياً مع وسائل الإعلام الصينية الرئيسية، بما فيها، تلفزيون الصين المركزي، وصحيفتي «الصين يومياً»، و«فوجيان ديلي»، و«شيامن ديلي»، حيث تحدث فيه سموه عن رؤية رأس الخيمة لتعزيز التعاون مع الصين في شتى القطاعات.

والتقى سموه، بوفد الأعمال الإماراتي المشارك في المعرض من مختلف مناطق الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية المشاركة في الحدث الاستثماري والتجاري الرائد عالمياً.

وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويعد المعرض، المحطة الأولى في رحلة سموه التي تستغرق ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث يزور خلالها مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، والثقافيين، ونخبة من رجال الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز