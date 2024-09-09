12 متسابقة في اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

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استمر التنافس في اليوم الثاني لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للدورة «8» التي تقام على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بمشاركة «12» متسابقة، تنافس أمام لجنة التحكيم، منهن 6 متسابقات في الفترة الصباحية هن أسماء بنت عبد الرزاق شلبي من تونس وتحفظ برواية قالون، ومريم حبيب من نيجيريا، فاتي حسن راشد من كينيا، سمية حداد من فرنسا، سلوى سلسبيلة من إندونيسيا، وخديجة أحمد من الكاميرون، فيما شاركت 6 متسابقات في الفترة المسائية هن كل من، عائشة بلال جاخورة من جنوب أفريقيا، آلاء كوشة من سوريا، علا بحيري من إيطاليا، فردوسة خليل جامع من إثيوبيا، رابعة مطر يوان من جمهورية القمر المتحدة، ومريم كيا من ساحل العاج، وجميعهن يحفظن برواية حفص عن عاصم.

وتشارك اليوم (الاثنين) ثالث أيام المسابقة «12» متسابقة، هن منية أحمد الصغير حسن القاضي من ليبيا وتحفظ برواية قالون، فيما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم: فاطمة بنت جالو من السنغال، آدم حواء بلدي من غينيا كوناكري، ضي بنت محمد بن ناصر الحبسية من سلطنة عمان، صفية محمد طاهر من السويد، وفاطمة ساني من غامبيا، ومريم بشير جالو من سيراليون، أفنان رشاد علي سالم من اليمن، عرفة أول من إيرلندا، سعدين بانو من الهند، فاطمة براسوت سينج من تايلاند، وأم كلثوم باه من غينيا بيساو.

وقالت المتسابقة أسماء بنت عبد الرزاق شلبي ممثلة تونس: بدأت حفظ القرآن الكريم بعمر السادسة وختمته في التاسعة عشرة، لأن فترة حفظي تخللتها انقطاعات، لكني بعدما حصلت على شهادة التعليم الثانوي تفرغت للحفظ. شاركت في مسابقة دولية سنة 2023م، وهذه المسابقة التي أشارك فيها الآن هي ثاني مسابقة دولية لي.

أما المتسابقة سمية حداد ممثلة فرنسا، وذات الأصول المغربية، فقد ولدت في فرنسا، وهي طالبة في السنة الأولى من التعليم الثانوي، وبدأت حفظ القرآن الكريم في سن السابعة، وختمته في سنة واحدة، لأنها كانت تحب القرآن الكريم، وختم أخوها الأكبر حفظه في تلك الفترة، فأحبت منافسته في ذلك، وفعل ما فعله من حفظ القرآن الكريم بسرعة. وقالت: هذه أول مسابقة قرآنية أشارك فيها وشجعني على ذلك حبي لهذا البلد، وحبي للقاء حافظات لكتاب الله من دول مختلفة ومراجعة القرآن معهن.

وذكرت الحافظة أسماء دوكوري ممثلة مالي، والتي بدأت حفظ القرآن الكريم في التاسعة وختمته في سن السادسة عشرة، أنها طالبة في السنة الثانية بكلية القرآن، شاركت في مسابقات محلية كثيرة في بلدها، وكانت تحصل فيها على مراكز متقدمة.

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