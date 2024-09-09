اللجنة العليا للبيانات تستعرض مشروع توأم عجمان الرقمي

المصدر: عجمان - البيان

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عقدت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي، اجتماعها الثالث لعام 2024، في المبنى الإداري بالديوان الأميري في عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة؛ حيث اطلعت على مشروع توأم عجمان الرقمي، ووثيقتي استراتيجية بيانات عجمان، والسياسة العامة لبيانات الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان تعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها بكفاءة وفاعلية، من خلال استثمار البيانات التي باتت تشكل جزءاً مهماً من منظومة المدن المتطورة لإنشاء نموذج شامل يتضمن قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل.

وأضاف: يتيح هذا النموذج للمسؤولين وأصحاب القرار رسم خارطة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وغيرها.

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