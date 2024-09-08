حاكم رأس الخيمة يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في مدينة شيامن، بمقاطعة فوجيان، مع معالي هي ليفينج، نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

وبحث سموه مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب من الازدهار والنمو في شتى المجالات الثقافية والاستثمارية والتجارية.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياته للصين وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثقافية والاقتصادية والتجارية مع الصين، وتسريع مسارات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين شعب الدولتين من مواصلة مسيرة الازدهار والنمو عبر تفعيل قنوات الحوار وتبادل الخبرات والأفكار.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، الأمر الذي يدل على متانة العلاقات وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الصديقين.

وألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، اليوم، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الـ 24 من "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، حيث يشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

كما سيلتقي سموه خلال زيارته إلى مدينتي دونغقوان، وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، عدداً من القادة الحكوميين، وصناع القرار، ونخبة من رجال الأعمال، ويزور عدداً من المواقع التاريخية وذات الأهمية الثقافية.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية تحتفلان هذا العام، بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

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