مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

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واصل عدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، هما عبدالرحمن الشيباني، شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني. وقدم واجب العزاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد بن شعفار، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي.

وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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