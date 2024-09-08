«أبوظبي للصيد والفروسية» يسجل رقماً قياسياً في «غينيس»

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، إنجازاً عالمياً جديداً بتسجيله رقماً قياسياً يضاف للمرة الأولى لموسوعة «غينيس»، لأكبر برقع صقر في العالم. وقام ممثلو الموسوعة بالتحقق واعتماد قياسات البرقع الذي بلغ قطره 1.95 متر، متجاوزاً الحد الأدنى الذي وضعته موسوعة غينيس لتسجيل الرقم الذي بلغ 1.65 متر.

ووقع مجلس الأمن السيبراني ، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتسهم المذكرة وفق بنودها في صون تراث الدولة في الفروسية، من خلال حفظ وتأمين سجلات وبيانات الخيول العربية.

وأطلق ديوان الرئاسة، بالتعاون مع عدد من الجهات، ومن بينها هيئة أبوظبي للتراث، مبادرة «المقناص تجربة تفاعلية»، خلال مشاركته بفعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتوفر المبادرة تجربة تفاعلية لزوار المعرض للتعرف على رياضة الصيد بالصقور.

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