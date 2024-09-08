«مورو» و«سالزر تكنولوجيز» يتعاونان لتوسيع نطاق الحلول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «سالزر تكنولوجيز»، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول تكامل الأنظمة والأعمال وخدمات التنقل، عن توقيع اتفاقية تعاون تكنولوجي استراتيجي. يمثل هذا التعاون خطوة محورية في الشراكة بين الشركتين، حيث تلتزمان بتحديد الفرص واستثمارها، بما يتماشى مع الشروط والأحكام المحددة في الاتفاقية.

وقال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لـ «مورو»: «إننا سعداء بالشروع في هذه الرحلة الجديدة مع «سالزر تكنولوجيز»، التي أثبتت أنها شريك موثوق، برؤية مستقبلية، تتماشى باستمرار مع رؤيتنا لتعزيز التحول الرقمي. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مساعينا لتعزيز عروض خدماتنا، ما يتيح لنا دمج قدراتنا وخبراتنا لتقديم قيمة أكبر لعملائنا. نحن على يقين من أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع أهدافنا المشتركة في الابتكار ورضا العملاء، ما يعزز التقدم التكنولوجي على المستوى العالمي».

وسوف توظف «مورو» و«سالزر تكنولوجيز» خبراتهما المشتركة، لتقديم حلول متطورة للسوق، تلبيةً للاحتياجات المتزايدة للعملاء بكفاءة وابتكار أكبر.

وتؤمن الشركتان بأن هذه الشراكة سوف تعود بالفائدة على عملياتهما، كما أنها ستسهم أيضاً في تطوير القطاع بشكل أوسع، من خلال تقديم عروض متميزة، تتوافق مع أعلى معايير الجودة والخدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز