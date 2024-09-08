«كهرباء دبي» تعزز المشاركة المجتمعية في خفض البصمة الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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أسهمت حملة هيئة كهرباء ومياه دبي التوعوية «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة»، في رفع مستوى وعي المعنيين حول سبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وخفض الهدر.

وتضمنت الحملة سلسلة من المسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى 26 محاضرة واقعية وافتراضية، هدفت إلى زيادة وعي الأفراد حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبنّي ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل. واستهدفت الحملة 939 موظفاً من 19 جهة حكومية وشبه حكومية.

مسؤولية

وتأتي حملة «استقبل الصيف بتبنّي العادات المستدامة»، انسجاماً مع مسؤولية الهيئة المجتمعية، وجهود الهيئة المتواصلة لإشراك كافة أفراد المجتمع في جهود المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، وتسريع تحقيق الحياد الكربوني، لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا القادمة. وحثت الحملة التي انطلقت مطلع شهر يونيو 2024، واستمرت لغاية نهاية أغسطس 2024، المتعاملين على استخدام خدمات الهيئة المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية، لمساعدتهم على مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي، واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، والحد من الإسراف، واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.

مؤشرات

وسلطت الحملة الضوء على أماكن تسريب المياه المحتملة، ومؤشرات التسريب في التوصيلات الداخلية، داعيةً المتعاملين إلى المسارعة إلى إصلاح التسريبات، وإجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة، لضمان عدم هدر المياه، أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات، إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية.

ويمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني، أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية»، لمراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. كما يمكنهم مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، من خلال برنامج «نهجي المستدام».

وبإمكان المتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء وجودهم خارج المنزل، أو أثناء السفر، من خلال تفعيل خاصية «خارج المنزل». إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، من خلال أداة «تقييم الاستهلاك»، والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية، من خلال «متجر ديوا». علاوة على ذلك، توفر الهيئة خاصية «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل، في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

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