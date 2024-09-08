تحت رعاية الشيخة هند.. «نسائية دبي» تنظّم عرساً جماعياً غداً

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ينطلق غداً، العرس الجماعي «زفة حراير»، في دورته الـ 26، بتنظيم من جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في مركز النهضة للاستشارات والتدريب، وذلك في قاعة الشيخ راشد بالمركز التجاري.

وأوضحت عفراء الحاي مبارك مديرة إدارة التدريب والاستشارات بـ «نسائية دبي»، أن ما يميز العرس الجماعي في نسخته الحالية، تزامنه مع احتفال جمعية النهضة النسائية بدبي بيوبيلها الذهبي، وبهذه المناسبة، تم التوجيه بتنظيم زفاف 50 عروساً وعريساً، موزعين على أربعة نسخ من الأعراس خلال العام الجاري، حيث تم تنظيم النسخة الأولى، وهي العرس التراثي، والثانية كانت العرس الجماعي المفرد للحالات الخاصة، مشيرة إلى أن الذي سينطلق غداً، يعتبر النسخة الثالثة، وهو العرس الحديث، بمشاركة 14 عروساً وعريساً، فيما تعتزم تنظيم النسخة الرابعة نهاية العام الجاري، بما يتوافق مع الموروث الإماراتي.

مشاركة

وقالت الحاي لـ «البيان»: إن اللافت والمميز في هذه النسخة، هو مشاركة عدد من الجهات المؤسسات الحكومية، وترشيحهم لعدد من الموظفين للمشاركة في العرس الجماعي، كسابقة تعتبر الأولى من نوعها.

وثمّنت مديرة إدارة التدريب، الإقبال اللافت للشركاء الاستراتيجيين والرعاة ورجال الأعمال والمحسنين، الذين ساهموا بالمشاركة في العرس لإنجاح فعالياته.

وأكدت أن تنظيم هذا العرس، يأتي انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وضمن الخدمات المقدمة من جمعية النهضة النسائية، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.

وأضافت أن التوجه نحو إقامة الأعراس الجماعية، يأتي أيضاً استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تحث على ضرورة تخفيض تكاليف الزواج، للتخفيف عن الشباب وعلى الأسرة، ولضمان حياة ميسرة مستقرة، مثمّنة توجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية، بتفرد الجمعية بإقامة حفلات الأعراس الجماعية للنساء، بما يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع ومؤسساته، بالتشجيع على إقامة الأعراس الجماعية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي نادت بضرورة تخفيض تكاليف الزواج، للتخفيف عن الشباب، للمساهمة في ضمان حياة ميسرة مستقرة.

حداثة وأصالة

وأشارت إلى أن الإدارة تنطلق من دورها الاجتماعي، ورؤية الجمعية نحو أسرة متلاحمة، في إطار الحداثة والأصالة، وحرصها على الاهتمام بالأسرة، وما يخص تكوينها وتماسكها، مؤكدة حرص الجمعية على الاهتمام بالأسرة، وكل ما يخص تكوين الأسرة، ومنها الزواج، كخطوة مؤسساتية أولى لبناء الأسرة.

وأوضحت أن الهدف أيضاً من هذه الأعراس الجماعية، هو تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة، فضلاً عن كونها تعتبر ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل، بدعم من القيادة الرشيدة.

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