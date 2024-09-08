شرطة دبي تنظم فعالية توعوية بخدماتها الذكية وحملاتها الأمنية والمرورية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة جبل علي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات، فعالية توعوية بالخدمات الشرطية والحملات التوعوية الأمنية والمرورية إلى موظفي شركة «اس كيه سوليوشنز» لخدمات الإنشاءات، وذلك في منطقه مجمع دبي للاستثمار الأول.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الفعالية التوعوية مع شركة «اس كيه سوليوشنز» لخدمات الإنشاءات تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنفيذ الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الوعي، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب العمل على ترسيخ عدة قيم، منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين.

وقدمت شرطة دبي إلى الموظفين والعمال في الشركة، وضمن جهودها التوعوية المستمرة، شرحاً حول آلية تقديم البلاغات على رقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و901 المخصص للحالات غير الطارئة.

كما قدمت شرطة دبي شرحاً حول الحملات التوعوية الأمنية الخاصة بالتوعية بالظواهر السلبية في المجتمع، والحملات المرورية المختلفة الهادفة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية من أجل تعزيز السلامة المرورية.

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