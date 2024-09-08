شرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان تحتفلان بتخريج دفعة من «المشرفين الأكاديميين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت شرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان بتخريج 15 مشاركاً من منتسبي شرطة أبوظبي ضمن برنامج «إعداد وتمكين المشرفين الأكاديميين»، الذي عُقِدَ في أكاديمية ربدان، بحضور جيمس مورس رئيس الأكاديمية والعميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي ومنتسبي أكاديمية ربدان. ويأتي البرنامج دعماً للجهود الوطنية الهادفة للارتقاء بعملية الإشراف الأكاديمي، وتحليل التحديات التي تواجه المشرفين الأكاديميين، وآلية التغلُّب عليها، إلى جانب تعزيز العملية التعليمية من لحظة القبول والتسجيل إلى التخرُّج، وما بعد التخرُّج.

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