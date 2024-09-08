7 التزامات للحفاظ على معايير نظافة حاويات ومركبات النفايات في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حددت بلدية دبي 7 التزامات بشأن الحفاظ على معايير النظافة لحاويات ومركبات النفايات، هي: التنظيف المنتظم، وتعقيم الحاويات، ونظافة غرف النفايات، ومكافحة الروائح، وإجراءات مكافحة الآفات، والصيانة الدورية، وتقديم تقارير شهرية.

ودعت بلدية دبي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أعلى معايير النظافة البيئية والصحة العامة في إمارة دبي والتزاماً بالأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، جميع الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات بالتعاون مع جميع منتجي النفايات في الإمارة الالتزام بمتطلبات الصيانة والنظافة الدورية لمركبات نقل النفايات والحاويات الموزعة في إمارة دبي بهدف منع انتشار الروائح والحد من تكاثر الحشرات، مما يحمي الظروف الجمالية والصحية لبيئة الإمارة الحضارية.

معايير

وقالت البلدية في تعميم أصدرته بشأن الحفاظ على معايير النظافة لحاويات ومركبات النفايات، يجب على جميع الشركات المعنية الالتزام في التنظيف المنتظم: عبر ضمان تنظيف وتعقيم جميع مركبات مقل النفايات يومياً بعد اكتمال جولات جمع النفايات لمنع تحلل النفيات المتبقية، وتعقيم الحاويات، حيث يجب غسل وتعقيم حاويات النفايات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أو أكثر إذ لزم الأمر، ويجب الانتباه بشكل خاص للحاويات في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية ومناطق التخلص من الطعام، ثم المحافظة على نظافة غرف النفايات من الروائح وانسكاب العصارة الناتجة من النفايات بشكل مستمر، وذلك من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم، كما يجب مكافحة الروائح باستخدام المواد الكيميائية المعتمدة والصديقة للبيئة لإدارة وتحييد الروائح الناجمة عن النفايات، وتنفيذ إجراءات مكافحة الآفات بانتظام لمنع انتشار الحشرات والقوارض في مناطق احتواء النفايات وحولها.

كما يجب إجراء الفحوصات الدورية لصيانة مركبات نقل النفايات والحاويات لضمان جودة الخدمات المقدمة وإبقائها بحالة تشغيل جيدة وخالية من أي تلف قد يخل بالنظافة، وأخيراً يجب تقديم تقرير شهري لإدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، يوضح أنشطة التنظيف والصيانة التي تم إجراؤها وأي تحديات يتم مواجهتها والحلول التي تم اتخاذها.

متابعة

وأوضحت بلدية دبي أنه سيتم متابعة هذه الالتزامات من خلال التفتيش للتأكد من تطبيق هذه الالتزامات، وسيتم مخالفة المؤسسة غير الملتزمة من قبل إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات.

وتحرص بلدية دبي على المحافظة على النظافة البيئة للإمارة وإبراز صورتها الحضارية وتحقيق إدارة مستدامة للنفايات.

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