توقعات الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد رطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.