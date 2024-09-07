مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يوفر 190 فرصة عمل للمواطنين

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نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي السبت يوماً مفتوحاً قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين، بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص.

وأقيم الحدث، بمجلس أم سقيم في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج “نافس” وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي.

وقدمت الجهات المشاركة فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات متنوعة مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.

وثمن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، جهود شركاء المجلس الإستراتيجيين في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص.

وقال "إن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، عبر التعاون مع الشركات في مختلف الصناعات، وصولا إلى ممارسة دورٍ فعالٍ في ازدهار مستقبل الإمارات.

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