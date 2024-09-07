سمية اليماحي.. نموذج لنجاح المرأة الإماراتية في التطوير العمراني المستدام

المصدر: دبي - البيان

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سجلت المهندسة المعمارية سمية سعيد اليماحي التي تشغل منصب مدير مشاريع في إدارة التطوير العمراني المستدام بمدينة مصدر حضورها المميز ضمن النماذج النسائية الإماراتية الناجحة والرائدة، بإبداعها في مجال التنمية المستدامة، حيث ساهمت بالإشراف على الأعمال الإنشائية وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في المدينة التي تتماشى مع توجه الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق التقنيات الحديثة.

عملت سمية اليماحي التي بدأت مسيرتها العملية كمهندسة معمارية في مدينة مصدر عام 2016، ضمن فريق تنظيم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وترى سمية اليماحي أن إثبات الكفاءة والقدرات العالية للمرأة الإماراتية يأتي بمحبة العمل والاخلاص فيه، ومع الوقت يصبح التفاني والإبداع نهجاً مميزاً لأي فتاة في مجالها.

وتوجهت سمية اليماحي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها الكبير بالمرأة الإماراتية التي أظهرت كفاءة وتميزاً في مختلف المهام والمسؤوليات والمناصب التي تولتها، وقامت بدور فاعل في خدمة الوطن.

وقالت: إن المرأة الإماراتية أظهرت تفوقاً في قطاعات عدة، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد النساء العاملات ضمن مشاريعه المختلفة وكشركة وطنية رائدة في هذا القطاع تتيح مدينة مصدر فرصاً غير مسبوقة للإماراتيات للمشاركة في إدارة وتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة التي تطورها الشركة على مستوى المنطقة والعالم.

وأكدت سمية اليماحي أن كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المحفزة للمرأة الإماراتية ودعم تمكينها كانت أكبر حافز لها لتقديم أفضل أداء، وقالت: «أم الإمارات» هي قدوتي في العمل للأفضل، ودوماً استحضر كلماتها في تشجيع المرأة الإماراتية بشكل مستمر، وتحفيزها على الإبداع في المجالات كافة.

حصلت سمية اليماحي على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أبوظبي، وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة زايد في أبوظبي وفي العام 2023 انضمت إلى «رواد المستقبل» الذي جمع نخبة العقول الإماراتية الشابة الموهوبة، وتخرجت في برنامج أطلقته شركة مصدر بالتعاون مع جامعة هارفارد الأميركية لتستمر في رحلتها بحثاً عن مواصلة النجاحات التي تعزز من مكانة الوطن في مجال التنمية والاستدامة.

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