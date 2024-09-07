عبد الله بن زايد ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان سبل تعزيز العلاقات التاريخية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ديفيد لامي، عضو البرلمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، الذي أجرى أول زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 سبتمبر الجاري.

وناقش سموه ولامي العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية العميقة في إطار تطوير الشراكة المستقبلية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتنسيق الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعمل الإنساني.

وناقش الجانبان الأوضاع الإقليمية واتفقا على أهمية خفض التصعيد، وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد ولامي عن حرصهما على استمرار التواصل الوثيق بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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