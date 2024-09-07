مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

المصدر: دبي - البيان

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واصل عدد من المسؤولين والمواطنين أمس تقديم واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، هما عبدالرحمن الشيباني شقيقة عبدالله عبدالرحمن الشيباني.

وقدم واجب العزاء الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبيد الطاير، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية. وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

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