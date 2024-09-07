30.7 ألف تصريح للأبنية أصدرتها بلدية دبي 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد تصاريح البناء الصادرة عن بلدية دبي خلال العام الماضي بلغ 30 ألفاً و695 تصريحاً، بمساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين و479 ألفاً و697 متراً مربعاً بينها: 5076 تصريح بناء جديداً تبلغ مساحتها الإجمالية 4 ملايين و966 ألفاً و519 متراً مربعاً، و25 ألفاً و619 تصريحاً للإضافات والتعديلات، تبلغ مساحتها الإجمالية مليوناً و513 ألفاً و178 متراً مربعاً.

وبحسب البيانات فإن عدد التصاريح الصادرة من البلدية للفلل الخاصة بلغ 4015 تصريح بناء جديداً و13 ألفاً و490 تصريح إضافات وتعديلات، و732 تصريحاً للفلل الاستثمارية الجديدة و2206 تصريحات للإضافات والتعديلات، فيما بلغ عدد تصاريح الأبنية متعدد الطوابق الجديدة 137 تصريحاً، و5216 تصريحاً للإضافات والتعديلات، كما بلغ عدد تصاريح الأبنية العامة الجديدة 130 تصريحاً، و2345 تصريحاً للإضافات والتعديلات، وعدد التصريح للأبنية الصناعية الجديدة 62 تصريحاً، و2362 تصريحاً للإضافات والتعديلات.

وتقدم بلدية دبي خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وسرعة إنجاز الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، من خلال تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقيقاً لرؤية إمارة دبي التنموية.

كما تحرص البلدية على تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، من خلال رقمنة الخدمات التي تسهل الإجراءات وتقدم تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للابتكار والتميز، وتحقيق رؤية البلدية في تقديم خدمات رائدة تسهم في نمو المدينة وتميزها وخصوصاً في قطاع البناء. ويعزز النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في دبي، جهودها الرامية لترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.

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