لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعداداتها لقمة الاقتصاد الأخضر و«ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي بالوكالة، رئيس اللجنة بالنيابة، اجتماعاً تنيسقياً مع كل أعضاء اللجنة من الشركاء الاستراتيجيين، لبحث الاستعدادات لتأمين الفعاليات وأهم الأحداث في إمارة دبي.

وناقش المجتمعون استعدادات لجنة تأمين الفعاليات للدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتعتبر منصة رائدة تجمع نخبة من المتخصصين من العالم لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع القرار والمعنيين في الطاقة والاقتصاد والمناخ.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي سيعقد الشهر المقبل.

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