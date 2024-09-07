أنور قرقاش: هنيئاً لنا في الإمارات بقيادات حكيمة ساعية لرفعة الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحظى بمحبة واحترام كبيرين في قلوب أبناء الإمارات.

وقال معاليه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تحتفي الإمارات هذه الأيام بمرور 43 عاماً من حكم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لإمارة عجمان». وأضاف: «أبو عمّار، حفظه الله، له في قلوبنا كل المحبة والاحترام، هنيئاً لنا في الإمارات بأن حبانا الله بقيادات حكيمة ومحبة لشعبها وساعية لرفعة الوطن».

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