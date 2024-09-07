سلطان النعيمي: حاكم عجمان واصل مسيرة البناء بجد وإخلاص

المصدر: عجمان - البيان

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هنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتوليه مقاليد الحكم.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إن سموه أمضى 43 عاماً في خدمة دولة الإمارات وإمارة عجمان، وواصل مسيرة البناء بجد وإخلاص من أجل تعزيز مسيرة الاتحاد وترسيخ أركانه، لتسجل الإمارة في عهده تطوراً كبيراً غير مسبوق في شتى المجالات، بما ساهم في نموها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وبفضل رؤية سموه الثاقبة وحكمته في التخطيط للمستقبل استطاع أن يبني إمارة عصرية تواكب التطلعات، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز من مكانة عجمان كمدينة تتوفر فيها كل مقومات الأمن والحياة الكريمة والرفاهية والخدمات المتطورة، ما أهلها لتكون مقصداً للسياحة والاستثمار الآمن.

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