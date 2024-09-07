محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا

المصدر: دبي ــ البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في عجمان.

وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان... لك منا كل التحية والتقدير.. لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير».

وأضاف سموه: «بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان.. تأسيساً وبناءً وقيادةً.. ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدئه.. رفيقاً للمؤسسين.. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم..».

وتابع سموه: «أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا.. ونفخر بأبنائك الذين يواصلون مسيرتك المباركة.. وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. أخوك الدائم على محبته.. محمد بن راشد».

نهج

ورداً على تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على حسابه في منصة «إكس»: «أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. لك منا كل الود والتقدير.. نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق، ولا تزيدنا الأيام والسنوات إلا إخلاصاً له وتفانياً من أجله، وسعياً في إعلاء رايته وإسعاد شعبنا».

وتابع سموه: «هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء». وختم سموه : «حفظ الله بلادنا وأدام أمنها واستقرارها، وحفظ الله قيادتنا وأدام نجاحاتها وإنجازاتها، وحفظ الله شعبنا وأبقاه سنداً وعضداً لقيادته».

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