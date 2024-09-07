«البنية التحتية» تطلق منصة «اسألنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، تقنية الدردشة الفورية اسألنا - Ask MOEI باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي شات بوت على موقعها الرسمي، حيث تم تطوير منصة المحادثة للتعامل مع مختلف أنواع الاستفسارات والطلبات، بدءاً من الأسئلة البسيطة وصولاً إلى الاستفسارات المتعلقة بالخدمات.

وتقدم المنصة للمتعاملين إجابات وافية تشمل المعلومات الأساسية وأبعاداً إضافية متعلقة بخدمات الوزارة بسرعة وكفاءة.

وتتيح تقنية شات بوت الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تعزيز التواصل مع المتعاملين، والتفاعل المباشر مع النظام الآلي على مدار الساعة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للحصول على المعلومات والخدمات المطلوبة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة بتبني الحلول التقنية المتقدمة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع الجمهور، باعتبارها جزءاً من استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية، وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031 في مجال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.

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