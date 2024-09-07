«الفجيرة للبحوث» يوظف أحدث التقنيات بالمختبرات

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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زارت هيئة الفجيرة للبيئة مركز الفجيرة للبحوث للاطلاع على جاهزية المختبرات العلمية والبحثية المستحدثة في المركز والتي تم تجهيزها وفق أحدث الأجهزة، باستخدام أفضل التقنيات بتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لاستخلاص نتائج دقيقة في العمليات البحثية والمختبرية، لتصبح بذلك أحدث مختبرات بحثية بيئية في الدولة.

وأفادت أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة أن مركز الفجيرة للبحوث يمثل جزءاً مهماً من الهيئة التي تربطهم أهداف مشتركة وتجمعهم استراتيجية موحدة تهدف إلى تعزيز مكانة الفجيرة بيئياً على المستوى المحلي والعالمي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقق رؤية الإمارات 2050 للوصول للحياد المناخي.

وأشارت المعلا إلى أن الزيارة استعرضت العديد من المشاريع المشتركة ونسب الإنجاز والنتائج التي تحققت حتى الآن، بالتركيز على هذه الشراكات والمشاريع البحثية التي تسهم بشكل فاعل في حماية النظم البيئية في إمارة الفجيرة، التي تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تتميز بها إمارة الفجيرة عن غيرها.

كما تخللت الزيارة استكشاف كافة المعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل مركز الفجيرة للبحوث في مجال الأبحاث.

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