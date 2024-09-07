«القافلة الوردية» تعزز الوعي بسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

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تستعد «القافلة الوردية» التي تنظمها سنوياً «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» لمواصلة رحلتها خلال «شهر التوعية» الذي يستمر طوال أكتوبر المقبل، حيث دعت مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد للانضمام إليها في جهد جماعي لمواجهة سرطان الثدي، وحشد الجهود المؤسساتية والمجتمعية تحت شعار «بك نستمر» بهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر وتعزيز الثقافة الصحية للوقاية من المرض وتوفير عدة قنوات لدعم الحملة سواء للمؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص أو للجمهور.

وقالت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إن التحدي الذي تفرضه مواجهة سرطان الثدي لا يقتصر على الأطباء والممرضين فحسب بل هو تحدٍّ جماعي يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات المجتمع كافة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وإن شراكتنا مع القطاعات المختلفة هي مفتاح تعزيز ثقافة الكشف المبكر وتوفير الموارد والدعم للمرضى وضمان أن تكون رسائل التوعية مؤثرة وواسعة الانتشار بحيث تكون كل شركة أو مؤسسة أو فرد من أفراد المجتمع جزءاً من هذه الجهود.

وأضافت أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة الدعم المجتمعي المستدامة، حيث لا يقتصر اهتمامها بسرطان الثدي على شهر أكتوبر فقط بل تهدف إلى خلق بيئة دعم متواصلة للمرضى وعائلاتهم طوال العام، وتعمل على تطوير برامج شاملة تُعنى بالجانب النفسي والاجتماعي للمرضى، وتوفير منصات رقمية تمكّنها من التفاعل المباشر مع المجتمع وتقديم الدعم والنصائح.

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