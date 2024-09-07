معرض جامعة الإمارات للتوظيف يستقطب 3500 باحث عن عمل

المصدر: العين - وام

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استقطب معرض التوظيف 2024، الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «طريقك للمستقبل»، 3500 باحث عن عمل، و45 جهة عارضة من مختلف القطاعات.

ويهدف المعرض الذي اختتم فعالياته أول من أمس إلى توفير منصة تفاعلية لطلبة وخريجي الجامعة للالتقاء بأبرز الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، الذين تمكنوا من التقدم للوظائف الشاغرة، والحصول على فرص للتدريب، والتواصل مباشرة مع أصحاب العمل، وبناء شبكة علاقات مهنية قوية خلال فعاليات المعرض.

حضر الفعاليات، الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول للنيابة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للجامعة من النيابة العامة الاتحادية، وشرطة أبوظبي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - نافس، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأدنوك، بجانب 40 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، أهمية المعرض في تعزيز فرص التوظيف لطلبة وخريجي الجامعة وتطوير مهاراتهم لمواكبة سوق العمل المتغير، لافتاً إلى أن الجامعة تواصل سعيها لبناء شراكات استراتيجية تُسهم في رفع كفاءة الخريجين وتطوير قدراتهم، مما يُعزز من دورهم في التنمية الوطنية، بجانب جهودها المستمرة في تطوير البرامج الأكاديمية وتوسيع فرص البحث العلمي بما يسهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على تحقيق منجزات وطنية.

وأوضح أن الجامعة وقّعت منذ تأسيسها أكثر من 700 مذكرة تفاهم، وتتعامل مع أكثر من 5300 مؤسسة محلياً وعالمياً في مجالات التعليم والبحث العلمي، مما يعزز من سمعتها ويؤكد مكانتها جامعة وطنية رائدة تقوم على البحث العلمي والشراكات الفعّالة.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين، وتخلله العديد من ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية، التي هدفت إلى تطوير مهارات الطلبة والخريجين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في سوق العمل.

مشاركة وشاركت شرطة أبوظبي في معرض التوظيف 2024 الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة حيث أكد المقدم خلفان سعيد الظاهري مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الشباب واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني، موضحاً أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مختلف مجالات العمل الشرطي.

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