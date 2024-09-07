سعود بن صقر: شراكة استراتيجية بين الإمارات والصين

المصدر: شيامن (الصين) - وام

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وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية لحضور الدورة الـ24 من «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة»، التي تعقد في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري وإلقاء كلمة رئيسة بها.

ويترأس سموه وفد إمارة رأس الخيمة رفيع المستوى المشارك في الحدث الرائد الذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين، ويشارك فيه أكثر من 1000 وفد تجاري، ونحو 5000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

شراكة

وأكد سموه أن دولة الإمارات تربطها شراكة استراتيجية متنامية مع جمهورية الصين، تقوم على أسس التنسيق والتعاون المشترك في التجارة والاستثمار، وتهدف إلى تحقيق الرخاء والرفاه للبلدين، وشعبيهما الصديقين.

وتحتفي دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية هذا العام بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار شيامن قاوتشي الدولي عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين، ومهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات لدى الصين.

لقاءات

ويعد المعرض المحطة الأولى في رحلة سموه التي تستغرق ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية والتي يزور خلالها مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، والمسؤولين عن الثقافة ونخبة من رجال الأعمال.

تطور

ويُقام معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية، سنوياً في مدينة شيامن ويعد منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية.

وتطور الحدث في الأعوام الماضية، ليصبح من أكثر الفعاليات الاستثمارية الدولية تأثيراً في العالم ويشارك فيه قادة حكومات، ورجال أعمال من أكثر من 100 دولة، ويحضره مسؤولون حكوميون من أكثر من 100 مدينة من 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة حكم ذاتي في الصين.

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