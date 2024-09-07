138 باحثاً عن عمل في معرض «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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نظمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، معرض توظيف وإجراء مقابلات وظيفية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم واستقبل 138 باحثاً وباحثة عن عمل، واستهدف المعرض حاملي شهادة الثانوية العامة للفئات العمرية من 20 - 32 عاماً للجنسين، في إطار سعي دائرة الموارد البشرية لدعم توظيف الكوادر الوطنية وتعزيز فرصهم في القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن إدماج المواطنين في سوق العمل، يعد من الأولويات الاستراتيجية للدائرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لدعم برنامج التوطين لديها، حيث أتيح لشباب الوطن فرصة الانخراط في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أركان الاقتصاد الوطني كما ثمّن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال برنامج «مصنعين» الذي يسهم في توسيع قاعدة المواطنين العاملين في المجال الصناعي.

وأوضح عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن المعرض استقطب أكثر من 138 شاباً وشابة مؤكداً الحرص على دعم الكوادر الوطنية ضمن جهود الشركة لزيادة معدلات التوطين وتأمين المواهب التي تحتاجها الشركة للمساهمة في النمو الصناعي.

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