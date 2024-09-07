بحث تعزيز التعاون بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، ويضم كلاً من أحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس. وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في جميع المجالات، والتي ترسخت تاريخياً بفضل اهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وشعبيهما. وأكد معالي الدكتور النعيمي أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين في المحافل البرلمانية المختلفة لدعم توجهات البلدين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى حرص قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين على تطوير مجالات التعاون، والإشادة بالتعاون القائم مجال الذكاء الاصطناعي والتبادل الثقافي، حيث تم أخيراً افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا في أبوظبي، وهو أول فرع خارج الهند للمؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعد المبادرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات.

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