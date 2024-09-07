فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم تنطلق اليوم في دبي 

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث لعام 1446هـ/2024م، في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، بمشاركة أكثر من 60 دولة وجالية مسلمة حول العالم، فيما يقام حفل الختام يوم 13 سبتمبر الجاري.

5 متسابقات

وتفتتح المسابقة يومها الأول بمشاركة 11 متسابقة، حيث يتسابق أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية خمس متسابقات وهن خديجة عبدالكريم طاهر أحمد من أفريقيا الوسطى، وفيوثيري ناينج من ماينمار، وزينب عبدالرحمن من غانا، وآسيا محمود قوداني من الصومال، وكاميلو هدايا كورا من توجو، فيما تتسابق في الفترة المسائية ست مشاركات وهن أسماء دوكوري من مالي، وأم سليم آدم إسحاق من تشاد، وخولة سيساه من بوركينافاسو، وفهيمة إبراهيم عبدالله من الفلبين، وسارة يوسف عبده محمود من إريتريا، ومدينة نيوموتوني من رواندي، وجميعهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

طفرة كبيرة

وأعرب المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن سعادته للنجاح المتواصل للجائزة التي حققت طفرة كبيرة ومكانة محلية ودولية لكافة مسابقاتها وفروعها خلال مسيرتها التي تزيد عن 27 عاماً، وشهدت خلالها مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثامنة نقلة نوعية، وأصبحت تحظى بتقدير واحترام وإعجاب الكثير من العلماء والمهتمين بالشأن القرآني وجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

تميز

وأكد أن هذا النجاح والتميز لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الرعاية الكريمة والدعم المتواصل والكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه لهذه المسابقة وجميع فعاليات الجائزة، حيث يتابع أنشطتها وفعالياتها المختلفة مند تأسيسها ويوجه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها لخدمة كتاب الله وحفظته.

أعمال خيرية

وقال بوملحه إن إقامة مسابقة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأتي تقديراً لدعم سموها ومساهمتها الكبيرة ورعايتها لكثير من الأعمال الاجتماعية والخيرية والإنسانية حول العالم، وكذلك اهتمامها بحفظة كتاب الله على المستويين المحلي والعالمي.

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