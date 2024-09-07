ارتفاع متوسط معدل النشاط البدني لأفراد المجتمع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن نتائج الدورة الثانية من استبانة الرياضة والنشاط البدني، التي تبحث في أنماط وتوجهات المجتمع في هذا المجال، وأظهرت ارتفاع متوسط معدل النشاط البدني في الإمارة، وفق معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية إلى 50.16 % مقارنة بـ36 % في الدورة الأولى.

وكشفت الدائرة عن ارتفاع حجم المشاركة في الدورة الثانية بنسبة تفوق 92 % مقارنة بالدورة الأولى من الاستبانة، بواقع 19289 مشاركاً من مختلف شرائح وفئات المجتمع.

كما حقق 38 % من أصحاب الهمم معايير منظمة الصحة العالمية بشأن ممارسة الأنشطة البدنية أسبوعياً بحسب نتائج الاستبانة، مقارنة بـ12 % في الدورة الماضية، حيث توصي المنظمة جميع البالغين بممارسة ما لا يقل عن 75 دقيقة من النشاط البدني الشديد أو 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع.

وتعليقاً على نتائج الاستبانة، أكد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة على تعزيز مجتمع صحي ونشط، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أساليب حياة نشطة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة والصحة في المجتمع.

وقال: «تأتي استبانة الرياضة والنشاط البدني بدورتها الثانية استكمالاً لما حقّقته الاستبانة الأولى من نجاح في دراسة أنماط النشاط البدني في الإمارة، حيث تشير نتائجها إلى تحسّن ملموس في مؤشرات اهتمام الأفراد بالرياضة والصحّة البدنية، وهو ما انعكس على زيادة متوسط معدل النشاط البدني في الإمارة وصولاً إلى أكثر من 50 %، إضافة إلى زيادة عدد الأفراد المشاركين في الاستبانة إلى أكثر من 19 ألف فرد في المجتمع».

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