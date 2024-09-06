محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا

المصدر: البيان

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وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة الذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في عجمان.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان… لك منا كل التحية والتقدير.. لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير..».

وأضاف سموه: «بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان.. تأسيساً وبناءً وقيادةً.. ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدأه.. رفيقاً للمؤسسين.. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم..».

وتابع سموه: «أخي الشيخ حميد.. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا.. ونفخر بأبنائك الذي يواصلون مسيرتك المباركة.. وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. أخوك الدائم على محبته.. محمد بن راشد».

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