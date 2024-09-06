الشيخة فاطمة: الإمارات تولي التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية قصوى

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الإمارات تولي بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية قصوى، حيث شرعت القوانين والقرارات، ووضعت الخطط والاستراتيجيات، وأطلقت العديد من المبادرات، لتعزيز الاندماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت سموها عن اعتزازها بالإنجازات التي حققتها المرأة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، أوفي مجال التقنيات والعلوم المتقدمة، وكذلك في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وفي مجال الفضاء وغيرها من المجالات المتعددة.

جاء ذلك في كلمة لسموها، في احتفالية أقامتها «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين»، التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، تحت رعاية سموها، لتكريم سيدات الأعمال ضمن مبادرة «إماراتيات منجزات» بنسختها الثالثة.

وقالت سموها في الكلمة التي ألقتها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بالنيابة عن سموها: إن المرأة الإماراتية استطاعت في كل مهامها أن تثبت نجاحها وإخلاصها ومثابرتها، لخدمة وطنها الإمارات العربية المتحدة، معربة عن تمنيات سموها لهن بمزيد من التقدم والإنجاز المتميز.

وقالت سموها: «تعتبر المرأة جزءاً لا يتجزأ من الموارد البشرية التي نعتمد عليها في بناء دولتنا الحبيبة، فالمرأة هي نصف السوق، كما تمثل النساء غالبية مصادر المواهب، ولذا فإن التمكين الاقتصادي يعد مطلباً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأهم متطلباته تحقيق التوازن بين الجنسين».

تكريم

وكرمت «ستارت إيه دي» في نسخة هذا العام 32 سيدة إماراتية، من صاحبات الرؤى، اللواتي ساهمن في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى 73 سيدة من نخبة الإماراتيات المبتكرات اللواتي أثبتن حضورهن بجدارة، في المجالات الحكومية والمؤسسية والشركات الناشئة، وذلك بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وريما المقرب رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين» وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، وهيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة «المنتدى العربي الدولي للمرأة»، والدكتور أرلي بيترز عميد جامعة نيويورك أبوظبي، والسيدة نهال شيخ، المديرة المساعدة للمشاريع الاستراتيجية في «ستارت إيه دي».

وخلال الفعالية أطلقت «ستارت إيه دي»، «مركز تأثير الإماراتيات المنجزات»، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، ويبني المركز على أسس مبادرة «إماراتيات منجزات» التي أطلقتها «ستارت إيه دي» في عام 2022، ويهدف إلى دعم النساء الإماراتيات في مجالات الأعمال والابتكار، كما يدعو أفراد المجتمع للمشاركة والانضمام كراعين، وشركاء، ومشاركين.

ويهدف «مركز تأثير الإماراتيات المنجزات» إلى تزويد أعضاء شبكة «إماراتيات منجزات»، اللاتي تجاوزت أعدادهن الآن 100 عضوة، بالمهارات والأدوات والموارد والتواصل اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم، في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز