مبادرة عام الاستدامة تطلق أولى فعاليات «مجلس قول وفعل»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات، أول من أمس، أولى فعاليات «مجلس قول وفعل»، وهي سلسلة من الفعاليات العائلية والأنشطة الثقافية التي تعكس مبادئ الاستدامة المتجذرة في التراث الإماراتي والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المستدام بين الجمهور. وحملت الفعالية الأولى التي أقيمت في مجلس محمد خلف التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع منصة «ذا كلايمت ترايب» الاجتماعية، عنوان «حكاية غافة»، بغرض إشراك الأطفال والعائلات لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة.

وبدأت الفعالية التي تعد تكريماً لشجرة الغاف، الشجرة الوطنية في دولة الإمارات ورمز المرونة والاستدامة، بجلسة شعرية قادها الأديب الدكتور سلطان العميمي، سلطت الضوء على العناية التي كان يوليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لشجرة الغاف وحرصه عليها، وتضمنت قصائد مختارة من التراث الإماراتي احتفاءً بهذه الشجرة.

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